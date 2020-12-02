شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الحفر لـ الخليج 365: لا نزع لملكية العقارات لصالح «تصريف الأمطار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي لـ«الخليج 365» عدم صحة مايتم تداوله بشأن صدور قرار لنزع ملكية العقارات والأراضي لصالح مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، لافتا إلى أن ذلك غير مطروح في الوقت الحالي.

وأفاد بأن مركز الصفيري آمن ولا يوجد به خسائر كبيرة، وتم عمل حواجز ترابية تمنع دخول المياه إلى الأحياء السكنية وسحب المياه الموجوده خلال وقت قياسي.

وأوضح أن نسبة الإنجاز في أعمال مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وصلت إلى نسب متقدمة في كل مرحلة، ويبلغ إجمالي المشاريع بقيمة 857.312.727 ريالا.

وقال العتيبي: «المشروع يتكون من أربع مراحل رئيسية هي المرحلة الأولى سد حوض النايفية، وهو عبارة عن سد بطول يبلغ 8.676 مترًا، وتبلغ السعة التخزينية للسد نحو 7.500.000 م3، وبلغت نسبة الإنجاز 82%؜، وتقدر تكلفته بـ 97.518461 ريالا، والمرحلة الثانية في وادي فليج الجنوبي، وهو قناة مكشوفة على امتداد وادي فليج الجنوبي، بطول 14 كم، بتكلفة 128.718.450 ريالا، وبلغت نسبة الإنجاز 22%؜، أما المرحلة الثالثة تشمل إنشاء سدين وتبلغ نسبة الإنجاز 17%؜ وقيمة المشروع 89.977650 ريالا».

وأضاف: «المرحلة الرابعة إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ويبلغ طول العبارات الصندوقية الخرسانية 23.440 متراً طولياً، حيث بلغت نسبة الإنجاز 28% وقيمة عقد المشروع 541.098.166 ريالاً».

ونوه إلى أن الأمانة تعمل على مدار الـ 24 ساعة مع وجود خطة طوارئ في كل المحافظة والمراكز التابعة لها.