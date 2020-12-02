شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يلتقي رئيس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الدكتور عواد العواد، بحضور المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد القعود، وعدد من المسؤولين في المركز.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والتكامل بين مجلس الشورى والمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة تحقيقًا للعمل المشترك بين الأجهزة الحكومية، وللإسهام في رفع جودة الخدمات التي تقدمها.

كما قدم رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة نبذةً عن آلية عمل المركز التي يتم من خلالها قياس أداء الجهات الحكومية عبر مؤشرات أداء دقيقة وواضحة، وتقيس الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للعمل على تطوير آلية عملها.

وأشاد بالجهد الذي يقوم به مجلس الشورى من خلال الدور الرقابي الذي يقوم به إلى جانب دور المجلس التشريعي، والتي تتجسد في مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية، واستفادة هذه الجهات مما يصدره المجلس من قرارات حيالها.

كما نوه بالعمل الذي تقوم به لجان المجلس المتخصصة من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية للوقوف على ما تواجهه هذه الجهات من مشكلات وعقبات، والعمل على رفع جودة خدماتها.