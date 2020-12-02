شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية تكشف سبب زيادة عدد المصابين بالربو في الفترة الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت استشارية أمراض صدرية بمدينة الملك فهد الطبية، عن سبب زيادة عدد المرضى المصابين بالربو في الفترة الأخيرة.

وقالت الدكتورة، وضحى العتيبي، في مقطع فيديو إن نسبة الرطوبة عند هطول الأمطار جيدة وغير ضارة لمرضى الربو، إلا أن أجواء المملكة، وتحديداً منطقة الرياض، يصاحبها غبار، وعند هطول الأمطار يتسبب ذلك في انقباض الشعب الهوائية.

وأكدت "العتيبي" على ضرورة عدم إيقاف الأدوية الوقائية التي وصفها الطبيب للطفل المصاب بالربو، واستخدام موسع الشعب الهوائية إذا كان الطفل يعاني كحة أو سعالا مستمرا في فترتي الصباح والمساء.

كما شددت على ضرورة التوجه للطوارئ إذا كانت حالة الطفل لا تتحسن.