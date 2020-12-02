آخر تطورات مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل آخر التطورت المتعلقة باللائحة التنظيمية لمبادرة تحسين العلاقات التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص.
وأكد "سطام الحربي" أنه تم تحديد موعد تطبيق هذه اللائحة، حيث سيكون ذلك بدءً من 14 مارس المقبل، مؤكداً قرب إصدار اللائحة التنظيمة الخاصة بالمبادرة.
ونوه بأن المباردة تتضمن الخروج والعودة والنقل الوظيفي والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.
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