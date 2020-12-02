5 أشخاص في العقدين الثاني والثالث..
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مجموعة من الجناة، بعد كشفت هويتهم، وذلك بعد إرسالهم رسائل مجهولة تتضمن الإعلان عن تصاريح الزواج من أجنبية.
ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 5 أشخاص، 3 مواطنين و2 من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة، في العقدين الثاني والثالث من عمرهم.
وأوضح حساب وزارة الداخلية على «سناب شات» أن المتهمين أقروا بالتهم المنسوبة إليهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
اقرأ أيضًا:
القبض على مواطن بعد تداوله صورًا إباحية لأطفال على «تويتر»
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط المتورطين في بث رسائل للإعلان عن استخراج تصاريح موافقة للزواج من أجنبيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.