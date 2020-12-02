سقوط المتورطين في بث رسائل للإعلان عن استخراج تصاريح موافقة للزواج من أجنبيات

تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مجموعة من الجناة، بعد كشفت هويتهم، وذلك بعد إرسالهم رسائل مجهولة تتضمن الإعلان عن تصاريح الزواج من أجنبية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 5 أشخاص، 3 مواطنين و2 من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة، في العقدين الثاني والثالث من عمرهم.

وأوضح حساب وزارة الداخلية على «سناب شات» أن المتهمين أقروا بالتهم المنسوبة إليهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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