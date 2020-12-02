بحسب الصيغة المرفقة خلال جلسته العادية السادسة..

أعلن مجلس الشورى اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع نظام الانضباط الوظيفي. وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وقال المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام الانضباط الوظيفي بالصيغة المرفقة». اقرأ أيضًا: «مجلس الشورى» يوافق على نظام صندوق التنمية العقارية

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