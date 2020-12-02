، حالة ماطرة جديدة تداهم أجواء المملكة.. تبدأ الجمعة وتنتهي الأحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" دعت إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر

قالت "الأرصاد" في بيان لها اليوم إنها تتوقع استمرار الحالة الماطرة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد القادم.

وأوضحت قائلةً: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة بمشيئة الله تعالى من يوم الجمعة إلى يوم الأحد 19-21/ 4/ 1442.

وتشمل الحالة مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف.

ودعت الهيئة لمتايعة تقارير الطقس اليومية وصفحة الإنذار المبكر ووسائل التواصل.الحالة الماطرة الأمطار الرعدية