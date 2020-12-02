- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن نادي الطيران السعودي عن تأجيل إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، والذي كان مقرراً إقامته في مطار الثمامة بالرياض، مطلع العام 2021.
ويأتي التأجيل حرصاً من النادي على سلامة المشاركين من العارضين والزوار، لا سيما بعد عودة ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى إجراءات إغلاق الحدود الدولية وخاصة في بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية، والتي أثرت سلبياً على قطاع الطيران حول العالم.
ويأتي المعرض على خلفية النجاح والإقبال منقطع النظير الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت في مطلع عام 2019م، والتي حضرها أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيها أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية، وجرى خلالها توقيع 15 مذكره تفاهم، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.
ومن المقرر أن يتضاعف حجم المشاركين في النسخة الثانية من المعرض بعد تلقي الكثير من طلبات المشاركة والتي بلغت حتى الآن 500 طلب.
وتكشف هذه الدورة عن ثلاث مناطق ومؤتمرات جديدة خلال الفعالية هي الفضاء، الأقمار الصناعية، الطائرات بدون طيار، علم الروبوتات، تدريب الطيران.نادي الطيران السعودي المعرض الدولي للطيران والفضاء
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 03:36 PM
سبب استمرار الآثار السلبية لكورونا.. وتوقعات بمضاعفة حجم المشاركين"نادي الطيران السعودي" يؤجل المعرض الدولي للطيران والفضاء
أعلن نادي الطيران السعودي عن تأجيل إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء، والذي كان مقرراً إقامته في مطار الثمامة بالرياض، مطلع العام 2021.
ويأتي التأجيل حرصاً من النادي على سلامة المشاركين من العارضين والزوار، لا سيما بعد عودة ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى إجراءات إغلاق الحدود الدولية وخاصة في بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية، والتي أثرت سلبياً على قطاع الطيران حول العالم.
ويأتي المعرض على خلفية النجاح والإقبال منقطع النظير الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت في مطلع عام 2019م، والتي حضرها أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيها أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية، وجرى خلالها توقيع 15 مذكره تفاهم، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.
ومن المقرر أن يتضاعف حجم المشاركين في النسخة الثانية من المعرض بعد تلقي الكثير من طلبات المشاركة والتي بلغت حتى الآن 500 طلب.
وتكشف هذه الدورة عن ثلاث مناطق ومؤتمرات جديدة خلال الفعالية هي الفضاء، الأقمار الصناعية، الطائرات بدون طيار، علم الروبوتات، تدريب الطيران.
، "نادي الطيران السعودي" يؤجل المعرض الدولي للطيران والفضاء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "نادي الطيران السعودي" يؤجل المعرض الدولي للطيران والفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.