شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجمع الصحي : لا إصابات في حادث تسرب الغاز والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية محمد المقيبل بأنه ، وقع اشتباه في حالة تسرب غاز في المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول، صباح اليوم، وعلى الفور تم اخلاء المبنى (الاداري) وفق اجراءات السلامة المتبعة وبدون اي اصابات ولله الحمد، والتواصل مع الدفاع المدني الذي باشرت فرقه المختصة في مثل هذه الحالات، وسيتم اصدار بيان الحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني.

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