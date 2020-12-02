شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه تسرب غاز يُخلي مبنى التجمع الصحي في الشرقية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - تسببت حالة اشتباه في تسرب للغاز اليوم (الأربعاء) بإخلاء المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية دون حدوث أي إصابات.
وأوضح المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية محمد المقيبل بأنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً اليوم (الأربعاء)، وقع اشتباه في حالة تسرب غاز في المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول، وعلى الفور تم اخلاء المبنى (الإداري)، وفق إجراءات السلامة المتبعة وبدون أي إصابات ولله الحمد، موضحًا بأنه تم التواصل مع الدفاع المدني الذي باشرت فرقه المختصة في مثل هذه الحالات، وسيتم إصدار بيان إلحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباه تسرب غاز يُخلي مبنى التجمع الصحي في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.