شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة ترسم أكبر لوحة بالقهوة في العالم على كورنيش جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): تمكنت الفنانة التشكيلية، عهود عبدالله، من رسم أكبر لوحة بالقهوة في العالم في ساحة النورس بكورنيش جدة. تمكنت الفنانة التشكيلية، عهود عبدالله، من رسم أكبر لوحة بالقهوة في العالم في ساحة النورس بكورنيش جدة. وأوضحت الفنانة، لـ"العربية"، أن رسم اللوحة استغرق منها 45 يوما، ويبلغ حجمها 221 مترا مربعا لذلك دخلت لوحتها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية. ورسمت في اللوحة صورة الملك عبدالعزيز، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتؤكد على العلاقة الأخوية بين المملكة والإمارات، معلنا أنها أهدت هذه اللوحة إلى الإمارات بمناسبة يومها الوطني الـ 49.

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