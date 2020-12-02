شكرا لمتابعة خبر عن إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول بمدارس تعليم الكبار حضوريًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

‎قررت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذ العام في مدارس تعليم الكبار حضورياً لجميع المراحل الدراسية.

وعلى جانب آخر، حددت وزارة التعليم، اليوم موعداً نهائياً لرفع طلبات الراغبين في إنهاء خدماتهم في الوزارة (التقاعد المبكر)، وذلك في الـ16 من شهر جمادى الأولى القادم، مشددة على عدم قبول أي طلب نهائياً بعد هذا الموعد.