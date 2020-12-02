شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آل الشيخ يوجه هيئة الترفيه بتبني أفكار المواطنين والمقيمين الترفيهية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الهيئة باستقبال أفكار المواطنين والمقيمين المتعلقة بالقطاع الترفيهي وتبنيها. وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الهيئة باستقبال أفكار المواطنين والمقيمين المتعلقة بالقطاع الترفيهي وتبنيها. ودعا آل الشيخ المقيمين والمواطنين بطرح أفكارهم بشرط أن تكون جيدة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. وشدد على منسوبي الهيئة بضرورة فرز هذه الأفكار، واستخلاص الجيد منها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. آل الشيخ يوجه هيئة الترفيه بتبني أفكار المواطنين والمقيمين الترفيهية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.