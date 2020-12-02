وزارة البيئة تدعم صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال

إيداعها في حسابات المستفيدين
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، صرف الدورة الـ15 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين، مشيرة إلى أنه إجمالي الدعم وصل إلى أكثر من 1.5 مليار ريال.
وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أنه بلغ عدد مستفيدي الدفعة أكثر من 91 ألفًا من المربين، بنسبة 67 ألفًا من الذكور و23 ألفًا من الإناث.
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