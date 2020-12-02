السعودية | شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد.. بئر الجميعية التي لا تمتلئ في بلدة اشيقر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 1:10 مساءً, 2 ديسمبر 2020 م المناطق-الرياض عانت بلدة أشيقر قديماً مثل غيرها من البلدان من مشكلة توفير الماء العذب لاستعمالات الشرب والأغراض المنزلية، وغيرها.

وقد فكر أهالي اشيقر بحل أو تسهيل هذه المعضلة فوجدوا أن أول الحلول وجود بئر تجمع فيها مياه السيول ومن ثم يتم توزيعها على بقية آبار البلدة بواسطة قنوات أرضية جوفية.

وكانت بئر الجميعية هي اسم تلك البئر التي حلت معضلة توفير الماء في بلدة أشيقر حيث تم شق قنوات أرضية لتجميع مياه السيول وتوجيهه مسارها لبئر الجميعية التي تعرف باسم البئر التي لا تمتلي وذلك كونها تفرغ مياهها لآبار القرية.

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