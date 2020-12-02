شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه المملكة الجرائم المعوماتية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أقام أمن الدولة متمثلا بمباحث المنطقة الشرقية برنامج أمن المعلومات والوقاية من الجرائم المعلوماتية لعدد 14 طالبا من الدراسات العليا بجامعة الملك فيصل ودورات لعدد 7 أفراد من المستفيدين في برنامج التأهيل من الدفعة التاسعة .

وتطرق المحاضران نضال المسيري وحسين العباس، لشرح الجرائم وأنواعها والعقوبات وكيفية تفادي هذه الجرائم المعوماتية .

وبينوا العقوبات التي تفرض على هذه الجرائم ، ومكافحة المملكة لها منذ عام 2007 وذلك للحد من الجرائم الإلكترونية .