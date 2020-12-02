شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي" والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام " الانضباط الوظيفي "، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440- 1441 هـ، واستمع المجلس إلى عدد من الآراء التي أبداها أعضاء المجلس بشأن ما تضمنه التقرير اذ اشتملت مداخلات الأعضاء على جوانب إدارية ومالية تختص بالنيابة العامة وآلية عملها.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وأصدر الشورى قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، موضحا أنه على المؤسسة تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة، وعلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.