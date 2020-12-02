شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي" والان نبدء بالتفاصيل
وأصدر الشورى قرارا اليوم بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ، موضحا أنه على المؤسسة تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة، وعلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي.
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