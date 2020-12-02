شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حادث مروري جديد بطريق ميناء الملك عبدالعزيز بسبب تكدس الشاحنات والان نبدء بالتفاصيل
ندوة ”الخليج 365”، كانت ألقت الضوء على تلك المشكلة منذ أقل من شهر ، لكن حتى الآن لا يزال هناك بعض الحوادث المرورية التي تنتج عن تكدس الشاحنات في طريق ميناء الملك عبد العزيز. وطالب المختصون باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخدام القطار كوسيلة أساسية لتوزيع البضائع والمنتجات بدل من الشاحنات.
وأكدوا أن الشاحنات في طريق الميناء، تتواجد على مدار الساعة، وبكثرة، وأن إن قائدي الشاحنات يقودون بتهور وبدون مراعاة لأصحاب المركبات الخاصة.
وطالبوا بوضع مواعيد لاستلام الشحنة، وإنشاء مسار خاص للشاحنات.
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