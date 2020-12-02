شاهد جريان شعيب فليج الشمالي في حفر الباطن

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت حفر الباطن مع ساعات فجر وصباح اليوم الأربعاء هطول أمطار غزيرة سالت على أثرها الأودية والشعاب.

وتسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، وبحالة من الإرباك في حركة المركبات على الطرق.

فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.