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2020-12-02 فيديو.. ضبط مواطن عشريني تداول محتويات إباحية عبر مواقع التواصل ضمن مجموعة أشخاص تناقلت المحتوى متابعات الخليج 365 - الرياض ألقت الجهات المعنية القبض على مواطن شارك في تداول محتوىات إباحية تخص الأطفال عبر موقع تويتر. وقال سناب الداخلية إن نتائج المتابعة الأمنية لمتابعة أحد الهاشتاقات التي تداولت محتويات إباحية للأطفال أسفرت عن التعرف على صاحب أحد المعرفات التي نشرت المحتوى الإباحي وهو مواطن في العقد الثاني من العمر وقد تم توقيفه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.



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