النيابة العامة توضح عقوبة مخالفة تعليمات الدفاع المدني ” السجن وغرامة تصل لـ30 ألف ريال”

أصدرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بيانًا نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اوضحت فيه عقوبة مخالفة تعليمات الدفاع المدني ، وأكدت على أهمية توفير الحماية الجنائية من أجل تحقيق أرفع معايير السلامة والأمان، للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

عقوبة مخالفة تعليمات الدفاع المدني

ما هي مخالفات تعليمات الدفاع المدني والعقوبة؟

وأوضحت النيابة العامة في بيانها المخالفات والتي تستوجب العقوبة وتشمل ما يلي:

يحظر التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت.

يحظر التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.

يحظر التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

يحظر استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المتطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة العربية السعودية.

إعادة تشغيل المنشأة أو جزء منها الذي أُوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة، دون إزالة هذه المخالفة.

وبينت النيابة العامة، العقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين والتي تتمثل في السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو الغرامة التي تصل لـ30 ألف ريال أو بكلتاهما معًا .