الداخلية السعودية تصدر بيان بشأن موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين…

استكمل مجلس الوزراء اجتماع السعودي اجتماعه الأسبوعي، والذي بحث عدد من الأمور والقضايا الهامة الداخلية التي تشغل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا المستجد في جميع أنحاء المملكة وتداعياته على الأمور الحياتية للمواطنين، وكذلك مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهته، وكذلك بحث عدد من القضايا الخارجية مع الكثير من دول العالم على الصعيدين العربي والعالمي، وتمت الموافقة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على عدد من القرارات.

وموعد رفع قيود المغادرة

ومن ناحية أخرى، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية خلال حديث صحفي، أنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 25 من المحرم 1442 هجرية الموافق 13 سبتمبر 2020 ميلادية، القاضي بأن يكون رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ 17 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافق 1 يناير 2021 ميلادية، فقد توصلت الوزارة إلى أنه قررت تحديد موعد رفع القيود على المغادرة، والسماح بفتح المنافذ.

والبدء خلال الفترة المقبلة

وأضاف بيان الداخلية أنه سيتم الإعلان عن الموعد لاحقًا، في الوقت الذي تواصل فيه الخطوط السعودية استقبال الرحلات القادمة من الخارج، والتي تحمل على متنها العديد من المقيمين العائدين إلى أعمالهم في المملكة، وسنوافيكم بتفاصيل أي جديد وقت الإعلان عن الموعد الرسمي لرفع تلك القيود.