محمد بن مسعود - الدمام - طالب بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي وافق #مجلس_الشورى، اليوم، على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي". وفي مستهل جلسته العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، طالب المجلس في قرار أصدرته اليوم، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية، واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة ودراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي. 02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 12:51 PM طالب بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي #مجلس_الشورى يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي" #مجلس_الشورى يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي" وافق #مجلس_الشورى، اليوم، على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي". وفي مستهل جلسته العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، طالب المجلس في قرار أصدرته اليوم، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية، واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة ودراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي. الكلمات المفتاحية ، #مجلس_الشورى يوافق على مشروع نظام "الانضباط الوظيفي" ،

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