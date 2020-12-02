، أول دولة تشتري 200 مليون جرعة لقاح.. التطعيم "مجانًا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمواجهة الارتفاع المتزايد لمصابي فيروس كورونا بها مؤخرًا

تعتزم اليابان، بموجب مشروع قانون اعتُمد الأربعاء، توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مجانًا لكافة سكانها، البالغ عددهم 126 مليون نسمة، في وقت يواجه فيه الأرخبيل ارتفاعًا في عدد الإصابات.

ووافقت الغرفة العليا من مجلس النواب، على مشروع القانون الذي يفرض على الحكومة تغطية تكاليف التلقيح، بعدما كان قد حصل على موافقة مجلس النواب.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" سَبَق أن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من شركة فايزر، و25 مليونًا من موديرنا.

وأكدت أيضًا أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

ويسعى تحالف فايزر/بايونتيك وشركة موديرنا، للحصول على ترخيص استخدام طارئ في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما أظهرت تجاربهما فعالية عالية للقاح، وقد وافقت المملكة المتحدة، الأربعاء، على استخدام اللقاح على أراضيها.

ويأتي اعتماد مشروع القانون بعد أسبوعين من إعلان رئيس الوزراء أن اليابان في "حالة تأهب قصوى"، بعدما سجلت عددًا قياسيًّا من الإصابات الجديدة.

وبقيت اليابان بمنأى نسبيًّا عن تفشٍّ خطير للوباء؛ حيث سجلت 2170 وفاة و150 ألف إصابة، ولم تفرض تدابير عزل كالتي فُرضت في مناطق أخرى من العالم.

وحض حاكم طوكيو، السكان على تفادي الخروج لأسباب غير ضرورية وطلب من المتاجر التي تقدم الكحول أن تغلق في وقت مبكر؛ لكن هذه التوصيات "غير ملزمة"، بحسب ما ذكرته "فرانس برس".

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