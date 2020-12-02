شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مياه الأمطار تغرق بعض طرق حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): شهدت محافظة حفر الباطن اليوم الأربعاء أمطار غزيرة وغيوم منذ الصباح الباكر . شهدت محافظة حفر الباطن اليوم الأربعاء أمطار غزيرة وغيوم منذ الصباح الباكر . وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرق ما أدي لصعوبة في الحركة المرورية . وتشير التوقعات إلى إستمرار الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة على عدة مناطق بالمملكة مع أجواء شتوية . إقرأ أيضاً :

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