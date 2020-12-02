شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم" تحدد الموعد النهائي لاستقبال طلبات الراغبين في التقاعد المبكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التعليم عن الموعد النهائي لاستقبال طلبات الراغبين في التقاعد المبكر. كشفت وزارة التعليم عن الموعد النهائي لاستقبال طلبات الراغبين في التقاعد المبكر. وحددت الوزارة 16 من شهر جمادى الأولى القادم كآخر موعد لرفع طلبات الراغبين في التقاعد. كما جعلت نفس هذا التاريخ هو آخر موعد لرفع طلب الراغبين في نقل خدماتهم خارج الوزارة، أو إعارتهم إلى جهات حكومية أو مؤسسات تعليمية.

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