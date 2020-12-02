شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح حكم قص شعر المرأة إلى حد الرقبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم قص شعر المرأة إلى حد الرقبة .
وقال " المصلح " في لقاء له على قناة " الرسالة " الفضائية أن المرأة إذا احتاجت لذلك على وجه لا تشبه فيه بالرجال فلا بأس .
وأضاف أن الدليل على ذلك أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قمن بقص شعرهن بشكل قريب من هذا النحو بعد وفاته " عليه الصلاة والسلام " .
وتابع أن المرأة يجب ألا تفعل ذلك إن كانت تقصد به التشبه بالرجال لأنه مما حرمه الإسلام .
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