تنويه من «الخطوط السعودية» بخصوص إصدار التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت أنه تم تعليقها عبر الإنترنت..
أوضحت الخطوط السعودية أنه تم تعليق إصدار التذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة عبر الإنترنت، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «كيف يمكن الربط الكترونيا مع وزارة الموارد البشرية؛ لكي نتمكن من الحصول على التخفيضات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بضيوف السعودية، عبر موقع «تويتر»، موضحًا: «نعتذر عن تعليق خدمة إصدار التذاكر عبر الإنترنت للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث جارٍ تطوير الخدمة بما يلاءم تطلعاتكم، وللاستفادة من الخدمة يرجى مراجعة أحد مكاتبنا».
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