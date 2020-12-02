حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب عند ظهور الأهلية «معلق لإثبات حالة»

كشف برنامج حساب المواطن، عن الإجراء المطلوب عند ظهور الأهلية (معلق لإثبات حالة)، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إلى الآن ما زالت حالتي معلقة لإثبات حالة، ومرفقة عقد الإيجار من شهر ونصف وما زال تحت الإجراء، متى راح تتم الموافقة على عقد الإيجار؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن على موقع «تويتر» موضحًا: «في حال كانت حالة الأهلية (معلق لإثبات حالة) لا بد من التوجه للبوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات) وإرفاق المستندات المطلوبة وفي حال تم إرفاق المستند لا بد من الموافقة عليه لتتم دراسة الأهلية».

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