شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على حفر الباطن .. و«المدني» يحذر من مجاري السيول والان نبدء بالتفاصيل

هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة على محافظة حفر الباطن وضواحيها والمراكز التابعة لها. جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. فيما أهابت المديرية العامة للدفاع المدني في المحافظة بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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