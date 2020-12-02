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الزراعة تدعم صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال
بلغ إجمالي دعم الوزارة أكثر من 1.5 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن صرف الدورة الـ15 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 118 مليون ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين، حيث بلغ إجمالي الدعم أكثر من 1.5 مليار ريال.
وبحسب ما ذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، بلغ عدد مستفيدي الدفعة أكثر من 91 ألف من المربين، بنسبة 67 ألفاً من الذكور و23 ألفاً من الإناث.
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