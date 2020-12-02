بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر والتلقيح الأسبوع المقبل

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أنه سيتم بدء التلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وأعلن الوزير موافقة بلاده على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا.

يذكر أن الشركتين أعلنتا مطلع الأسبوع الماضي أن اللقاح أثبت فعاليته “فعال بنسبة 90%”، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

كما أوضحتا أن الحماية من الفيروس التاجي تتحقق بنسبة عالية بعد 28 يومًا من أخذ الجرعة الأولى، وتكتمل بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية.

لكن عقبات طرحت سابقًا، حول مسألة توزيعه، تتعلق بضرورة حفظ هذا اللقاح بدرجات حرارة منخفضة جدًا.

وكشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، على سبيل المثال قبل أيام أن مشكلة مهمة جدا تعترض طريق نقل لقاح شركتي فايزر/بيونتيك من مكان تصنيعه إلى الأفراد الذين سيحصلون عليه، فاللقاح يجب أن يظل محفوظًا في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ولا يمكن وضعه في درجة حرارة أعلى، أكثر من أربع مرات خلال هذه الرحلة.



