الجهني : جهزوا أجهزة التدفئة .. درجة الحرارة قد تصل إلى الصفر

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني، أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل موجة باردة، قد تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر المئوي.

وقال الجهني في تغريدة له عبر تويتر، إن الحالة من المتوقع أن تشمل أجزاءً من المناطق الشمالية والوسطى بشكل خاص، مطالبًا بتجهيز أجهزة التدفئة تحسبًا للانخفاض الكبير المتوقع في درجات الحرارة.

من جهته، توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من شمالي منطقتي الشرقية والرياض، وأجزاء من القصيم والحدود الشمالية، وشرقي الجوف، وأجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

وأضاف عبر حسابه بموقع تويتر: متوقع أن تكون ذروة الحالة اليوم ناحية سدير والزلفي وحفر الباطن، كما أنه متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس مطلع الأسبوع القادم، الأحد خاصة في الوسطى والشرقية، ويوم الاثنين في نجران، كما أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة الصغرى في الرياض في حدود عشر درجات مئوية فقط.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

