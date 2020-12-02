قرض بنك التسليف للنساء التفاصيل الكاملة لشروط الحصول على قرض للموظفات وغير العاملات

قرض بنك التسليف للنساء، قرض يصل إلى 50 ألف ريال بشروط ميسرة للنساء الراغبات بالعمل على مشاريع استثمارية صغيرة كمستقلة ويمكن الحصول على القرض من الموظفات الراغبات بتحسين حالتهم المعيشية و غير العاملات من الراغبات بالبدء في عمل حر من المنزل أو من خلال أي نشاط تجيد القيام به.

هو أحد القروض الاجتماعية المستهدفة إلى فئة محددة في المجتمع السعودي وخص قرض كنف النساء من العاطلات عن العمل ومن الموظفات وذات الحالات الاجتماعية الخاصة من المطلقات والأرامل، وقد أوضح البنك آلية شروط قبول الحصول على القرض كما أوضح ما هي الأوراق المطلوبة.

شروط قرض بنك التسليف للنساء

من الشروط الهامة لكي يتم قبول التمويل هو أن تكون الراغبة في الحصول على القرض تجيد عمل شيئ يمكن من خلاله أن تتكسب رزقها.

أن تكون من الجنسية السعودية.

حضور كفيل كضامن للحصول على القرض لا يزيد عمرة عن 55 عام.

يمكن للبنك أن يطلب أي ضمانات أخرى قد يراها مناسبة لضمان حقه المالي.

أن تتعهد المتقدمة للحصول على القرض بأن ما تم تقديمه من بيانات هي بيانات حقيقية وصحيحة.

أن توافق على شروط البنك بما فيها إن أخلت بأي حق من حقوق البنك أن للبنك كامل الحق في إلغاء القرض وإلزام المقترضة بسداد كامل المستحقات المصرفية.

أن تكون متفرغة لإدارة مشروعها الخاص أو تحضر من يكون متفرغ لإدارة المشروع ذو ثقة وتقوم هي بالإشراف بنفسها على سير المشروع بشكل جيد.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض النساء بنك التسليف