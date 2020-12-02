شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤشر الجائحة»: 263 إصابة جديدة بـ«كوفيد» وتعافي 374 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل 263 حالة مؤكدة جديدة لفايروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 357.623 حالة، من بينها 4.540 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 649 حالة حرجة، كما تم تسجيل 374 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 347.176 حالة.

وبلغ عدد الوفيات 5907 حالات، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة، كما تم إجراء 46.372 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.