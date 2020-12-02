محمد بن مسعود - الدمام - توزيعه على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل أعلنت بريطانيا الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا. ووفق رويترز، قالت السلطات البريطانية، إن توزيع اللقاح على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل. فيروس كورونا الجديد 02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 10:25 AM توزيعه على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا أعلنت بريطانيا الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا. ووفق رويترز، قالت السلطات البريطانية، إن توزيع اللقاح على كامل أراضي البلاد سيبدأ الأسبوع المقبل. الكلمات المفتاحية ، بريطانيا توافق على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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