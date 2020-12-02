، عدو البشرية.. ارتفاع عدد الإصابات إلى 64 مليونًا و194 ألفًا و692 عالميًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الولايات المتحدة تتصدر دول العالم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا

كشفت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاع عدد الإصابات إلى 64 مليونًا و194 ألفًا و692 حول العالم.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى مليون و486 ألفًا و829؛ فيما بلغ عدد حالات الشفاء 44 مليونًا و442 ألفًا و109 حالات، الأربعاء.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب إفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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