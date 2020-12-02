شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات وتكاليف نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات إجراءات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة الجغرافية والترحالية وأرقام الإتصال المجاني .

ويكون لنقل الرقم للخدمات الثابتة الذي يدفعه المشغل الذي يتم نقل الرقم إليه إلى المشغل الذي يتم نقل الرقم منه 40 ريال .

وأكدت أن المشترك الذي بقوم بنقل رقمه لا يتحمل يتحمل أي شئ من تكاليف النقل ، وفقاً لـ"الوطن " .

كما أكدت تأجيل فرض المقابل المالي إلى الجهة التي تقوم بإنشاء وتشغيل قاعدة البيانات الوطنية لنقل الرقم .