شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات وتكاليف نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات إجراءات نقل الرقم للخدمات الهاتفية الثابتة الجغرافية والترحالية وأرقام الإتصال المجاني .
ويكون لنقل الرقم للخدمات الثابتة الذي يدفعه المشغل الذي يتم نقل الرقم إليه إلى المشغل الذي يتم نقل الرقم منه 40 ريال .
وأكدت أن المشترك الذي بقوم بنقل رقمه لا يتحمل يتحمل أي شئ من تكاليف النقل ، وفقاً لـ"الوطن " .
كما أكدت تأجيل فرض المقابل المالي إلى الجهة التي تقوم بإنشاء وتشغيل قاعدة البيانات الوطنية لنقل الرقم .
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