فريق «ساعد» بالمدينة ينقذ أسرة علقت في جبال وعرة 3 أيام

تمكن فريق جمعية «ساعد» للبحث والإنقاذ بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ مواطن وأسرته، بعد أن علّقت سيارتهم في جبال وعرة لمدة 3 أيام.

قال مشرف جمعية ساعد بمنطقة المدينة المنورة الكابتن بندر فريد خشيم لـ"عاجل"، إن الفريق تلقى يوم أمس في الساعة الثانية ظهرًا، بلاغًا من المواطن الذي ضل الطريق بسبب خطأ في برنامج الخرائط، ما أدى لإرشاده لطريق آخر تسبب بسقوط سيارته في منطقة جبلية وعرة.

وأضاف خشيم أن الفريق بالمدينة المنورة توجه فورًا لموقع البلاغ، واستعان بسيارات دفع رباعي بأدوات السحب المطاطي، واستمر في جهود الإنقاذ ومحاولات استخراج السيارة لمدة 6 ساعات متواصلة بسبب صعوبة المكان، حتى نجحت الجهود في استخراج السيارة العالقة وإنقاذ الأسرة، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.