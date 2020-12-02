تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وضباب على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وضباب مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الرياض «الأفلاج– الحريق– الخرج– الدرعية– الدلم– الدوادمي– الرين– الزلفى– السليل– العاصمة الرياض– الغاط– القويعية– المزاحمية– ثادق– حريملاء– حوطة بني تميم– رماح– شقراء– ضرما– مرات– وادي الدواسر»، والحدود الشمالية «العويقيلة– رفحاء– طريف– عرعر»، وحائل «الحائط - السليمي - الشملي - الشنان– الغزالة– بقعاء– حائل– سميراء– موقق» تشهد هطول أمطار وضبابًا، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن هناك ضبابًا مصحوبًا بشبه انعدام في الرؤية على مناطق عسير «أبها– أحد رفيدة– البرك– الحرجة - المجاردة– النماص– بارق– بلقرن– بيشة– تثليث– تنومة– خميس مشيط– رجال ألمع– سراة عبيدة– طريب– ظهران الجنوب– محايل»، والباحة «الباحة– العقيق– القرى– المندق– بلجرشي– بني حسن– فرعة غامد الزناد– قلوة».

فيما تهطل أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على مناطق عسير «أبها– أحد رفيدة–البرك– الحرجة– المجاردة– النماص– بلقرن– تثليث– بيشة– تنومة– خميس مشيط»، والباحة «الباحة– الحجرة– العقيق– القرى– المخواة- بلجرشي– المندق– بني حسن– فرعة غامد الزناد– قلوة»، ومكة المكرمة «الخرمة– الموية– تربة– رنية– ميسان»، والمنطقة الشرقية «الخفجي– حفر الباطن».