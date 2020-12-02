السعودية تؤكد حرصها على تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الاستقرار في اليمن

بهدف الوصول لحل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث
أكدت المملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء، حرصها على المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار في اليمن.
قال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء -عبر الاتصال المرئيـ برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المجلس "استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًّا ودوليًّا". مجددًا "تأكيد حرص المملكة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق".
وأضاف أن مجلس الوزراء دعا إلى "المضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث، وجهود التحالف السياسية والعسكرية والأمنية والإغاثية والتنموية لليمن".
وكان الرئيس اليمني -المقيم في الرياض- عبدربه منصور هادي التقى الخميس الماضي خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي. وقالت الرئاسة اليمنية، إن اللقاء بحث الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه.
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