أخبار السعودية اليوم.. تنويه من «الداخلية» حول رفع قيود السفر.. و«الخطوط السعودية» تعلق على موعد فتح الرحلات الدولية

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، في معرض تعليقه على قيام النظام الإيراني بإلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية في مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زادة، أن الاغتيالات ضد سياسة المملكة، وإلى التفاصيل:

تفاصيل اجتماع لجنة التشاور السياسي السعودية- المصرية

صدر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بيان ختامي، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري الوزير سامح شكري؛ حيث أكد الجانبان الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسياً واقتصاديًا وإسلاميًا وثقافيًا وعسكريًا، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.

عادل الجبير يفند مزاعم إيران.. ويؤكد: الاغتيالات ضد سياسة السعودية

عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، عن استغرابه من النظام الإيراني في إلقاء اللوم على المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زادة، قبل أيام، مشيرًا إلى أن اليأس هو ما يدفع طهران لذلك، وقال الوزير الجبير (عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر): «يبدو أن اليأس دفع وزير خارجية إيران السيد جواد ظريف لإلقاء أي لوم على المملكة واتهامها بتسببها بما يحدث في إيران، ربما عندما يحدث- لا قدر الله- زلزال أو فيضان في إيران سيتهم المملكة بالتسبب بها أيضًا!».

تنويه من «الخطوط السعودية» بخصوص فتح الرحلات الدولية

جددت الخطوط السعودية، التذكير بموعد فتح الرحلات الدولية، بعد إغلاقها بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «وفقا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ ٣٠ يومًا كما سيتم السماح للحالات المستثناة ابتداء من 15 سبتمبر, نلقاكم قريبًا».

وزارة الداخلية: موعد رفع القيود على السفر وفتح المنافذ سيُعَلن لاحقًا

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للبيان الصادر بتاريخ 25 محرم 1442 هجرية الموافق 13 سبتمبر 2020، القاضي بأن يكون رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ 17 جمادى الأولى 1442 هجرية الموافق 1 يناير 2021 ميلادية؛ تود وزارة الداخلية أن توضح أن موعد رفع القيود على المغادرة، والسماح بفتح المنافذ، سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

رسميا.. استمرار تراجع حالات كورونا النشطة والحرجة بالسعودية

زفت وزارة الصحة للمواطنين بشرى سارة، اليوم الثلاثاء، حول مستجدات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، في المملكة، وقالت الوزارة (خلال إيجاز صحفي عن فيروس كورنا)، إن المملكة تشهد استمرار تراجع حالات كورونا النشطة والحرجة، وأشار الإيجاز الرسمي للوزارة إلى إجراء (46372) فحصًا مخبريًا جديدًا، كما جددت دعوتها الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

تراجع الحوادث المرورية في السعودية.. إحصائية رسمية تكشف التفاصيل

قال بدر الدلامي نائب وزير النقل إن المملكة سجلت انخفاضًا بمعدل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية على الطرق، مضيفًا إن منظومة السلامة المروية منذ بدء التنسيق لتنفيذها حققت نتائج ملموسة، على أرض الواقع عبر عمل وجهود تمت لتحقيقها.

الاستفادة من خدمة الدفع بالتقسيط.. «الزكاة والدخل» تحدد الكيفية

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، آلية وطريقة الاستفادة من خدمة الدفع بالتقسيط، فيما يتعلق بضريبة الدخل على المنشآت، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تتيح إمكانية طلب الدفع بالتقسيط، في الحالات التي تواجه فيها المنشآت صعوبات في دفع المبالغ المستحقة بالكامل.

تورُّط 3 يمنيين في سرقة أجهزة بـ3.6 مليون ريال من مستودع بالرياض

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت- بفضلٍ الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (ثلاثة من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية اليمنية، في العقد الرابع من العمر)، وذلك لتورطهم بارتكاب حادثة سطو على أحد المستودعات، وسرقة أجهزة إلكترونية تقدر قيمتها بمبلغ 3,625,000 ريال، وأشار إلى أنه تم استرداد المسروقات، ما عدا (15) جهازًا تمكنوا من تصريفها قبل القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

«النيابة العامة» تحذر من انتهاك الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني

حذرت النيابة العامة السعودية، اليوم الثلاثاء، من انتهاك القواعد والتعليمات المقررة تحت طائلة المُساءلة الجزائية، موضحة أن ذلك يأتي هذا حفاظًا على الأرواح والممتلكات وحمايتها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

انفجار «محرك طائرة» بمطار الملك خالد خلال فرضية لصحة الرياض

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بمركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية، اليوم تجربة فرضية لإنقاذ حياة 50 مصابًا؛ إثر انفجار محرك طائرة بعد إقلاعها لمسافة 10 كيلومترات من مطارّ الملك خالدّ الدولي بالرياض؛ وذلك بهدف تجربة وسائل التواصل ومستوى التنسيق، وقياس زمن الاستجابة، إضافة إلى معرفة القدرات والإمكانيات للمنشآت الصحية.

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