السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس

ومن بين الـ 511 إصابة المسجلة حديثا، كانت هناك 493 إصابة محلية و18 إصابة وافدة من الخارج، فيما لم تعلن البلاد أي حالة وفاة اليوم ليبقى العدد عند 526 حالة وفاة.

// انتهى //

07:28ت م

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سيئول 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس، ما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 35,163 وفقا لما قالته السلطات الصحية اليوم.ومن بين الـ 511 إصابة المسجلة حديثا، كانت هناك 493 إصابة محلية و18 إصابة وافدة من الخارج، فيما لم تعلن البلاد أي حالة وفاة اليوم ليبقى العدد عند 526 حالة وفاة.// انتهى //07:28ت م0009

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