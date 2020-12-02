تداول تحتسب نسبة التذبذب لسهم أميانتيت على أساس 23.94 ريال

2020-12-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أميانتيت العربية السعودية يوم أمس الثلاثاء، على تخفيض رأس مال الشركة والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وبناءً على ذلك، سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء 17 / 04 / 1442هـ الموافق 02 / 12 / 2020م وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق أثر التغير في رأس مال الشركة على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس 18 / 04 / 1442هـ الموافق 03 / 12 / 2020م واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 23.94 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وبحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية (تداول)، سيتم إيداع حقوق أولوية شركة أميانتيت العربية السعودية في محافظ المستثمرين يوم الأحد بتاريخ 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06 م.



