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أعلنت كوريا الجنوبية، عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 35.163، وفقًا لما قالته السلطات الصحية اليوم.
ومن بين الـ511 إصابة المسجلة حديثًا، كانت هناك 493 إصابة محلية و18 إصابة وافدة من الخارج؛ فيما لم تعلن البلاد أي حالة وفاة اليوم، ليبقى العدد عند 526 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 08:24 AM
مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 35.163كوريا الجنوبية تسجل 511 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
أعلنت كوريا الجنوبية، عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم أمس؛ مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات إلى 35.163، وفقًا لما قالته السلطات الصحية اليوم.
ومن بين الـ511 إصابة المسجلة حديثًا، كانت هناك 493 إصابة محلية و18 إصابة وافدة من الخارج؛ فيما لم تعلن البلاد أي حالة وفاة اليوم، ليبقى العدد عند 526 حالة وفاة.
، كوريا الجنوبية تسجل 511 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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