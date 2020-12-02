بيتزاهت تعلن وظائف للنساء حملة كافة المؤهلات في جميع أنحاء المملكة

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تعلن شركة بيتزاهت السعودية عن فتح باب التوظيف للنساء في فروعها بكافة أنحاء المملكة (ما عدا مدينة جدة) لحملة مختلف المؤهلات (لا يشترط الخبرة) حسب الشروط والمتطلبات التالية:

الشروط:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

– يجب توضيح عنوان المتقدمة في الإيميل (المدينة – الحي).

– يتم استلام طلبات التوظيف من جميع أنحاء المملكة (ما عدا مدينة جدة).

– لا يشترط مؤهل محدد أو خبرة.

المميزات:

– العمل متاح في جميع فروع بيتزاهت ما عدا جدة.

– رواتب وبدلات

– تأمين صحي.

– تدريب وتطوير وظيفي.

– مرونة في تحديد موقع العمل.

– يتم تحديد ساعات العمل أثناء المقابلة.

نبذة عن الشركة:

شركة الموارد للإغذية (بيتزاهت) الوكيل الحصري لمطاعم بيتزا هت في المملكة العربية السعودية (ما عدا مدينة جدة)، وهي أحد مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية تأسست في عام 1958م، وتمتاز بأنها أكبر سلسلة مطاعم بيتزا على مستوى العالم من حيث عدد الفروع (12000 فرع) موزعة على 90 دولة وما يقرب 300 ألف موظف.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الثلاثاء 1442/4/16هـ من خلال إرسال السيرة الذاتية مع تحديد عنوان السكن (الحي، المدينة) إلى البريد الإلكتروني: [email protected] ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

