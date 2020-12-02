في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة

وقع رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أمس الثلاثاء، اتفاقية للتعاون التقني. شملت الاتفاقية التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والتقنيات المعاصرة، وتبادل الخبرات التقنية والتطويرية.

كانت هذه تفاصيل خبر «أمن الدولة» والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي توقعان اتفاقية للتعاون التقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.