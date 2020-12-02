جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن 11 وظيفة إدارية للثانوية فأعلى

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تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (11) وظيفة إدارية للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، الأحساء) على النحو التالي:

– مساعد إداري رابع – عدد 2 (للنساء – الأحساء)

– مساعد إداري أول (للرجال والنساء – الرياض)

– مساعد إداري ثاني (للرجال والنساء – الرياض)

– مساعد إداري ثالث (للرجال والنساء – الرياض)

– أخصائي مزايا وتعويضات (للرجال والنساء – الرياض)

– مشغل نظام الاتصالات ثاني (للرجال والنساء – الرياض)

– مساعد إداري رابع (للرجال والنساء – الرياض)

– منسق الندوات والمؤتمرات (للرجال والنساء – الرياض)

– منسق أبحاث ثالث (للنساء – الأحساء)

– مستشار قانوني أول (للرجال والنساء – الرياض)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– جميع الوظائف تتطلب خبرة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب في الوصف الوظيفي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ملاحظة:

تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA

Source wadhefa

