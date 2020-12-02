فيس بوك تستحوذ على الشركة المتخصصة في تقنيات خدمة العملاء Kustomer

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أتمت شركة فيس بوك أخر استحواذاتها بعد شراء شركة Kustomer المتخصصة في تطوير تقنيات وأنظمة خدمة العملاء والمحادثات الآلية Chatbot.

تقول Kustomer بتطوير أنظمة المحادثات الآلية Chatbot لمساعدة الشركات على دمجها في مواقعهم بسهولة، ومعها توفر لوحة تحكم رئيسية تتيح متابعة جميع المحادثات والتفاعلات في مكان واحد، وبالتالي تسهل من عمل فريق خدمة العملاء بشكل كبير.

ولم تكشف فيس بوك عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن صحيفة The Wall Street Journal تحدثت عن تقييم Kustomer بمليار دولار.

يعد الاستحواذ على شركة من هذا النوع امتدادًا لمساعي فيس بوك في قطاع التجارة الإلكترونية، خاصة مع إطلاقها ميزة المتاجر Shops على منصتها الرئيسية ومنصة انستجرام في منتصف العام الجاري.

وستساعد أنظمة Kustomer المستخدمين على تبني المتاجر لفيس بوك وتوسيع نشاطاتها مع وجود خدمات عملاء مميزة. Source tech-wd





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