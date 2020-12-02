، النظام الجديد للغرف التجارية يعتمد مؤشرات لقياس الأداء ،

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أوضحت وزارة التجارة أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس يسهّل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء، ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ويرفع تنافسية قطاع الأعمال.
ويوحد النظام الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويمكّن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.
ويسهّل النظام بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطًا تجاريًّا مرخصًا بأن يقيَّد في الغرفة التجارية. ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى "اتحاد الغرف"، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف. واستحدث جهازًا إشرافيًّا "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف"، وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية، ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة. كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع، وتحسين الأداء. وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
ويمكن الاطلاع على النظام عبر الرابط الآتي:
https://mc.gov.sa/CCS
النظام الجديد للغرف التجارية يعتمد مؤشرات لقياس الأداءعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-12-02
أوضحت وزارة التجارة أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس يسهّل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء، ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ويرفع تنافسية قطاع الأعمال.
ويوحد النظام الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويمكّن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.
ويسهّل النظام بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطًا تجاريًّا مرخصًا بأن يقيَّد في الغرفة التجارية. ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى "اتحاد الغرف"، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف. واستحدث جهازًا إشرافيًّا "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف"، وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية، ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة. كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع، وتحسين الأداء. وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
ويمكن الاطلاع على النظام عبر الرابط الآتي:
https://mc.gov.sa/CCS
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
12:51 AM
02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
04:25 AM
إعفاء المشتركين الجدد من رسوم الاشتراك لمدة 3 سنوات
أوضحت وزارة التجارة أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس يسهّل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطور أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء، ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ويرفع تنافسية قطاع الأعمال.
ويوحد النظام الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية بحسب المناطق الإدارية، ويمكّن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها، على أن يتم تجديد عضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين فقط.
ويسهّل النظام بدء وممارسة العمل التجاري بإعفاء المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري، ويسمح لمن يزاول نشاطًا تجاريًّا مرخصًا بأن يقيَّد في الغرفة التجارية. ولا يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية بخلاف النظام السابق الذي كانت تعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة.
ونص النظام الجديد على تعديل مسمى مجلس الغرف إلى "اتحاد الغرف"، وإعادة هيكلة مجلس الاتحاد المكون من رؤساء الغرف. واستحدث جهازًا إشرافيًّا "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف"، وتفعيل أدوار الجمعيات العمومية للغرف التجارية، ومنحها الصلاحيات اللازمة وفق مبادئ الحوكمة. كما يجيز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية.
ويعمل النظام على رفع كفاءة أداء الغرف من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال انخفاض درجة تقييم الغرفة عن الحد الذي تحدده اللائحة فلوزير التجارة منح مجلس الإدارة مهلة سنة لمعالجة الوضع، وتحسين الأداء. وفي حال استمرار انخفاض الأداء فللوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
ويمكن الاطلاع على النظام عبر الرابط الآتي:
https://mc.gov.sa/CCS
، النظام الجديد للغرف التجارية يعتمد مؤشرات لقياس الأداء ،
المصدر : الخليج 365
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